Лукашенко: впереди у нас непростые времена, мы должны сплотиться и идти вперед

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Народ Беларуси должен сплотиться и идти вперед. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время выступления поблагодарил земляков за поддержку, отметив, что даже в острые периоды общественно-политическая ситуация в Могилевской области оставалась управляемой и в целом контролируемой.

"Впереди у нас времена непростые. Мы должны идти вперед, - заявил глава государства. - Поэтому я прошу: отнеситесь серьезно к будущим политическим мероприятиям. Сейчас надо сплотиться и идти вперед. Я вас не поведу туда, куда нельзя, вы можете быть уверены".

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