Лукашенко: время баррикад и митингов завершилось, необходимо продолжить созидание

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время баррикад и митингов завершилось, необходимо продолжить созидание. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы выходим из того непростого периода, который переживали около двух месяцев. Речь идет даже не о стране, а о Минске и еще двух-трех городах, где группы вечно недовольных пытались взорвать политическую обстановку и разрушить нашу общественную стабильность - главный бренд нашей страны. И по этому носился удар", - сказал глава государства.

Он отметил, что все это время остальная страна жила и живет своей повседневной жизнью: люди растят и убирают с полей небывалый урожай, модернизируются предприятия, в больших объемах, чем в прошлом году, строятся дома, школы и больницы, готовится к запуску атомная станция. "Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении, страна развивается, поэтапно растет благосостояние людей. Не понимаю, какие еще нужны перемены. Надо просто ускоряться", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства считает очень важным, что в такой сложной ситуации в управленческой вертикали, в силовом блоке, в активе патриотических объединений и партий никто даже не дрогнул. "Я увидел людей в деле, понял, что меня в общем-то окружают стойкие и преданные нашей Родине люди. Спасибо тем, кто себя вел порядочно и надежно", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заявил, что, как и говорил в Послании, в ближайшее время будут приняты меры по усилению статуса государственного служащего.

"Основные уроки мы вынесли. Мы знаем, где и с кем недоработали, в ближайшее время устраним (уже начали это делать) проявившиеся недостатки. Подключайтесь к этому. Закроем проблемы по внутриполитическому фронту. Уже в этом году Беларусь должна и вернется к безопасному периоду, который был у нас всегда в Минске. Время баррикад и митингов завершилось. Теперь - наше время, необходимо продолжить созидание, движение вперед через разумные перемены и реформы, о которых мы говорим", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что "трясет" сегодня не только в Беларуси, более 40 стран за последние годы были охвачены массовыми акциями протеста и революциями. Он привел конкретные примеры не прекращающихся беспорядков в Соединенных Штатах, Франции, Германии, Болгарии, сохраняющейся турбулентности в Черногории, китайском Гонконге, в России. "Мир уже точно не будет прежним. Ничего нового, я вам об этом говорил: пандемия пройдет, где будем мы? Мир не будет тем, что был до пандемии. Но Беларусь должна и вернется к нормальной жизни, в том числе в городе-герое Минске", - добавил глава государства.-0-