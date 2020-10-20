Лукашенко: время требует верных и преданных государству людей, чтобы страну не порвали на куски

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения, высказался по вопросам общественно-политической обстановки в стране, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству. Чтобы нас не порвали на куски и не разделили. Ты, наверное, больше всего это почувствовал, работая там, практически дальше от центра, на Западе (обращаясь к назначаемому помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку, который до настоящего времени возглавлял Березовский райисполком Брестской области. - Прим. БЕЛТА). Уже, извините меня, некоторые рот раскрыли и видят не кусок Беларуси, а в целом Беларусь им уже нужна. Ну так а мы зачем? Мы где будем тогда? Поэтому это особенность, - отметил Президент. - Мы никогда не думали, что мы, хозяйственники, и нам придется еще нести на себе какую-то излишнюю нагрузку идеологическую. Оказалось, да, надо идеологией заниматься, работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это не актуально, поскольку Минск оказался и глубинка - это две разные вещи".
"В глубинку приезжаешь - идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь - минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко в связи с этим упомянул о прошедших накануне в Минске массовых мероприятиях. "Вчерашний вот этот пример, я наблюдал за военными (митинг с участием ветеранов силовых структур. - Прим. БЕЛТА), он ярко показал, кто чего стоит. Ну не мы же звали туда военных на эту площадь Независимости. Это же не мы звали. Они позвали (организаторы протестной акции. - Прим. БЕЛТА) - афганцев, из Союза офицеров, бывших твоих коллег из КГБ (речь о присутствовавшем при кадровых назначениях Игоре Сергеенко, который ранее работал на руководящем посту в КГБ. - Прим. БЕЛТА), из МВД. Ну позвали, люди пришли со своими убеждениями под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги, высказали свое мнение", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко также подчеркнул то, что ни один военный не встал на противоположную сторону под коллаборационистскими флагами.-0-