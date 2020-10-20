Лукашенко: время требует верных и преданных государству людей, чтобы страну не порвали на куски

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения, высказался по вопросам общественно-политической обстановки в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Александр Лукашенко отметил, что к подбору кандидатур для новых кадровых назначений очень внимательно подходили. "Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству", - сказал он.

"Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству. Чтобы нас не порвали на куски и не разделили. Ты, наверное, больше всего это почувствовал, работая там, практически дальше от центра, на Западе (обращаясь к назначаемому помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку, который до настоящего времени возглавлял Березовский райисполком Брестской области. - Прим. БЕЛТА). Уже, извините меня, некоторые рот раскрыли и видят не кусок Беларуси, а в целом Беларусь им уже нужна. Ну так а мы зачем? Мы где будем тогда? Поэтому это особенность, - отметил Президент. - Мы никогда не думали, что мы, хозяйственники, и нам придется еще нести на себе какую-то излишнюю нагрузку идеологическую. Оказалось, да, надо идеологией заниматься, работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это не актуально, поскольку Минск оказался и глубинка - это две разные вещи".

Сойко согласован генеральным директором ОАО "Нафтан" До настоящего времени Андрей Сойко работал в должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Лукашенко согласовал назначение новых ректоров На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств согласована кандидатура Натальи Карчевской, которая до настоящего времени работала на посту первого заместителя министра культуры.

Лукашенко - новым ректорам вузов: вам придется наводить порядок в университетах "Потому что и в вашем университете, и в вашем проблем хватает. И когда мне предложили двух женщин - одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал: господи, как они там будут наводить этот порядок. А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики", - сказал глава государства.

"В глубинку приезжаешь - идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь - минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко в связи с этим упомянул о прошедших накануне в Минске массовых мероприятиях. "Вчерашний вот этот пример, я наблюдал за военными (митинг с участием ветеранов силовых структур. - Прим. БЕЛТА), он ярко показал, кто чего стоит. Ну не мы же звали туда военных на эту площадь Независимости. Это же не мы звали. Они позвали (организаторы протестной акции. - Прим. БЕЛТА) - афганцев, из Союза офицеров, бывших твоих коллег из КГБ (речь о присутствовавшем при кадровых назначениях Игоре Сергеенко, который ранее работал на руководящем посту в КГБ. - Прим. БЕЛТА), из МВД. Ну позвали, люди пришли со своими убеждениями под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги, высказали свое мнение", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул то, что ни один военный не встал на противоположную сторону под коллаборационистскими флагами.-0-

Лукашенко о том, как несанкционированные акции повлияли на людей: "Они вдруг прозрели, особенно минчане" Президент обратил внимание на то, как несанкционированные акции повлияли на мнение людей. "Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: пока я Президент, решать в Беларуси будет только народ Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку без одобрения народа решений по важным вопросам.

"Вопрос не во мне" - Лукашенко подтвердил, что не держится за власть посиневшими руками "Что касается Президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня", - заявил белорусский лидер.