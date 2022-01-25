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25 января 2022, 13:11

Лукашенко вручил госпремии, дипломы академиков и членов-корреспондентов ученым НАН

Госпремия вручается заместителю дирерктора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергею Красному
Госпремия вручается заместителю дирерктора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергею Красному

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные премии и дипломы академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси, избранных в декабре 2021 года. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

В области науки и техники за работу "Инновационные технологии разработки месторождений калийных солей, развитие высокотехнологических и наукоемких производств и создание современной импортозамещающей высокопроизводительной техники для их добычи и переработки" премия вручена генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому, заместителю главного инженера по горным работам - начальнику управления горных работ Андрею Петровскому, заместителю главного инженера по перспективному развитию - начальнику отдела перспективного развития Дмитрию Барбикову, заместителю директора по производству Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством Александру Коноплянику, начальнику отдела главного конструктора - заместителю главного конструктора Дмитрию Довнару и начальнику отдела выемочных машин и комплексов Вячеславу Михалене.

Госпремия вручается генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому
Госпремия вручается генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому

Госпремия вручается заместителю главного инженера по горным работам - начальнику управления горных работ Андрею Петровскому
Госпремия вручается заместителю главного инженера по горным работам - начальнику управления горных работ Андрею Петровскому

Госпремия вручается начальнику отдела выемочных машин и комплексов Вячеславу Михалене
Госпремия вручается начальнику отдела выемочных машин и комплексов Вячеславу Михалене

В результате выполненных авторами исследований и разработок созданы и внедрены новые технологии ведения горных работ по добыче калийных солей, интеллектуальные системы управления технологическими процессами, освоено производство современной высокопроизводительной импортозамещающей техники для горной и химической промышленности. Использование новых технологий выемки калийных пластов позволяет извлекать из недр более 80% запасов калийных солей (рост на 20%). Сегодня такого показателя не достиг ни один калийный рудник в мире (в России, Германии и Канаде показатель извлечения не превышает 40%). В Беларуси впервые применена технология вскрытия запасов калийных солей с выходом на продуктивный пласт менее чем за два года (применение стандартной схемы занимает до шести лет), в результате капитальные затраты снижены в девять раз.

Внедрение разработанных интеллектуальных систем вентиляции рудников позволило уменьшить энергопотребление на 30%. Выполнен полный цикл создания современной импортозамещающей техники для калийной промышленности - от научных исследований до опытно-конструкторских разработок и серийного производства. Общий экономический эффект от работы составил Br993 млн, создано более 700 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

За цикл работ "Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей" обладателями государственной премии стали директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный и заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич.

Госпремия вручается заведующему лабораторией торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Виктору Малькевичу
Госпремия вручается заведующему лабораторией торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Виктору Малькевичу

Авторы разработали и внедрили в практическое здравоохранение 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний у взрослых и детей, подтвержденных 58 патентами. Создана система оказания высокотехнологичной онкологической помощи населению страны. Благодаря использованию новых методов кардинально улучшены результаты диагностики и лечения злокачественных новообразований, что позволило снизить смертность детей и взрослых от данной патологии.

Показатели пятилетней выживаемости при опухолях различной локализации увеличились в 1,5-3 раза. В результате внедрения разработанных методов за 2000-2017 годы дополнительно спасено более 12,8 тыс. человеческих жизней.

Кроме того, в стране создана эффективная детская онкогематологическая служба, разработаны и внедрены в клиническую практику новейшие научно обоснованные технологии диагностики и лечения. Выживаемость детей в возрасте до 17 лет со злокачественными новообразованиями увеличилась с 54,7% в 1995 году до 75% в 2017-м, по некоторым формам превышает 90%. Это сопоставимо с результатами ведущих мировых центров. В лечении острого лимфобластного лейкоза Беларусь имеет одни из лучших результатов в мире.

В области литературы, искусства и архитектуры премия присуждена доценту кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств Константину Костюченко за создание монумента "Врата памяти" в мемориале "Тростенец". Эта скульптурная композиция - символ памяти о погибших. Ее высота 10 м, а вес - более 35 т. В центре сюжета монумента - изможденные тела 29 узников, которые переплетаются со створками ворот и колючей проволокой, что символизирует ужас происходящего и невозможность освобождения. Проект "Врата памяти" вносит значительный вклад в формирование общеевропейской культуры памяти, а также в примирение и углубление взаимопонимания между народами. Бронзовая скульптурная композиция "Врата памяти" не имеет аналогов в современном белорусском искусстве и является выдающейся профессиональной творческой работой.

Дипломы также вручены действительным членам и членам-корреспондентам Национальной академии наук, которые занимаются изучением различных сфер, в том числе гуманитарными науками, физикой, химией, микробиологией.-0-

Фото Николая Петрова

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