Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко о развитии отношений со Словакией: мы готовы идти на более глубокое сотрудничество Глава государства констатировал, что между странами складываются очень хорошие отношения, вместе с тем в развитии торгово-экономического сотрудничества имеется еще большой потенциал.

Дипломат удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.

Президент Беларуси, вручая послу орден, поблагодарил его за участие в торжествах по случаю Великой Победы 9 мая в Минске и отметил большое значение этого решения дипломата, хотя оно и имело для него неоднозначные последствия. "Вы действительно продемонстрировали мужественный поступок, это увидели не только белорусы, увидел весь мир, - подчеркнул глава государства. - Редко встречаются такие послы, которые действуют по воле сердца, но тем не менее они есть". В качестве подарка на память о стране Александр Лукашенко передал Йозефу Мигашу книгу "Спадчына Беларусі".

В свою очередь посол поблагодарил главу белорусского государства за ту оценку, которой он удостоен. Йозеф Мигаш подчеркнул, что Беларусь, приняв решение отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне торжественными мероприятиями, "сделала так, как положено, потому что это святой праздник". Что касается его персонального решения принять участие в этих мероприятиях, то он сделал это, руководствуясь личными убеждениями. И если бы подобная ситуация повторилась, он сделал бы то же самое. "Потому что убеждения, честь - это то, что характеризует человека. Ты не можешь цепляться за должность крепко и регидно, если это идет вразрез твоим убеждениям. Я благодарен вам и всему белорусскому народу", - сказал дипломат.-0-