Лукашенко вручил награды правоохранителям и военным

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Церемония состоялась во время посещения главой государства отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние дни уходящего года спрос на Президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам, - заявил Александр Лукашенко на церемонии. - Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести".

Президент поблагодарил правоохранителей и военных за мужество и стойкость, верность присяге и своему народу. "Это не просто слова. Для каждого из вас это надежный ориентир, определяющий дела и поступки", - подчеркнул он.

Награды получили представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Службы безопасности Президента.

В числе награжденных - заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, командир ОМОНа УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевич, командир ОМОНа УВД Брестского облисполкома Максим Михович.

Наград также удостоены командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Алексей Елфимов, командир 38-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Ильюкевич, командир 5-й отдельной бригады специального назначения Дмитрий Кучук, начальник Отдельной службы активных мероприятий пограничной службы Игорь Крючков.

После церемонии вручения наград Александр Лукашенко посетил расположение отряда милиции особого назначения, где ознакомился с различными вариантами экипировки правоохранителей и бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования.

Командир Минского ОМОНа Дмитрий Балаба доложил Президенту о совершенствовании материально-технической базы отряда и строительстве новых объектов, в частности, спортивно-тактического комплекса с тиром для обеспечения учебно-тренировочного процесса.

В здании штаба глава государства посетил комнату боевой славы отряда. Здесь ему рассказали об истории формирования подразделения, и Президент оставил запись в книге почетных гостей.

Первый в Беларуси отряд милиции особого назначения - минский ОМОН - был образован в ноябре 1988 года. Позже подобные подразделения были сформированы во всех областных центрах страны.

Основные задачи ОМОН ГУВД Минского горисполкома - силовая поддержка спецопераций по задержанию лиц, совершивших или подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, возникновении чрезвычайных ситуаций криминогенного, природного и техногенного характера, пресечение групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Бойцы ОМОНа также могут привлекаться к контртеррористическим операциям, ликвидации чрезвычайных происшествий, связанных с захватом заложников, транспортных средств, зданий и сооружений.-0-

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