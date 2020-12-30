Лукашенко посещает сегодня минский отряд милиции особого назначения

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что здесь Президент вручит государственные награды представителям правоохранительных органов и военных структур. Затем Александр Лукашенко ознакомится с порядком хранения экипировки, специальных средств оперативных рот и бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования.

Первый в Беларуси отряд милиции особого назначения - минский ОМОН - был образован в ноябре 1988 года. Позже подобные подразделения были сформированы во всех областных центрах страны.

Основные задачи ОМОН ГУВД Минского горисполкома - силовая поддержка спецопераций по задержанию лиц, совершивших или подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, возникновении чрезвычайных ситуаций криминогенного, природного и техногенного характера, пресечение групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Бойцы ОМОНа также могут привлекаться к контртеррористическим операциям, ликвидации чрезвычайных происшествий, связанных с захватом заложников, транспортных средств, зданий и сооружений.-0-