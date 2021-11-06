Лукашенко: все агрогородки должны быть связаны с районными центрами хорошими дорогами

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все агрогородки должны быть связаны с районными центрами хорошими дорогами. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с работниками оршанской городской больницы №1 имени Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из медиков отметил, что Орша расширяется, но дороги не везде приведены в порядок. Например, есть проблема с дорогой, ведущей к железнодорожному вокзалу в районе Восточный, особенно это ощущается в час пик.

"Я думаю, мы решим эту проблему. Это не такая большая проблема", - заверил Александр Лукашенко. Как доложили городские власти, этим вопросом в городе занимаются, уже разрабатывается проектная документация.

Президент отметил: пока в стране строили крупные трассы республиканского и международного значения, местные дороги остались в стороне. Теперь надо заняться ими. Президент подчеркнул: все агрогородки должны быть связаны хорошими дорогами с районными центрами, а те - с областными.

"У нас такая программа, мы хотим ее завершить. Нашим людям надо сделать нормальные условия, а не топтаться все время в Минске", - подчеркнул глава государства.-0-