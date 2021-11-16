Лукашенко: все хотят развязки истории с беженцами, только не наша беглая оппозиция

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все хотят скорейшего разрешения миграционного кризиса, только не беглая белорусская оппозиция. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об обстановке на Государственной границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся (в странах ЕС. - Прим. БЕЛТА). После нашего разговора с Меркель они просто взбесились. Они канцлера Германии исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства задался вопросом, о чем же в первую очередь беспокоится сбежавшая за рубеж оппозиция: о застрявших на границе людях и скорейшем разрешении сложившейся ситуации любым способом или о "борьбе с режимом". "Встает вопрос: вы людей защищаете и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос "рэжыма Лукашенка"? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего", - заявил Президент.-0-