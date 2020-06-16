Лукашенко: все переживем, главное - сохранить свою землю для себя и наших детей

16 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения пообщался с работниками предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы, глава государства отметил, что Беларусь и другие страны в разные годы сталкивались со всплеском различных вирусов и со всеми проблемами удалось справиться. "Переживем и это. Не такие коронавирусы в нашей истории были, но мы живы. Главное - сохранить свою землю, свой клочок земли для себя и для наших детей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Во время общения с Президентом один из работников предприятия заметил, что в этом году президентские выборы совпадают с другой, не менее горячей и важной для страны кампанией - уборкой урожая. В этой связи у него возник вопрос: не помешает ли первое событие успешно провести второе.

Александр Лукашенко ответил, что посевная кампания сопровождалась началом пандемии и тогда главной задачей было вовремя посеять урожай. С этим в стране успешно справились. "Выборы, не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, - это уборка. Пандемия, выборы - они закончатся, а кушать нам всегда хочется", - сказал глава государства. Он напомнил, какие были проблемы с продовольствием в 1990-х: еду раздавали по талонам. "Не дай бог опять вернуться к этому. Мы к этому уже никогда и не вернемся. Потому что все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам", - обратил внимание Президент.

В то же время Александр Лукашенко считает, что уровень заработной платы в стране должен быть выше. "Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, - подчеркнул глава государства. - Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем".

Он привел в пример строительство нового комплекса азотных удобрений в Гродно, к которому планируют приступить в этом году. По словам Александра Лукашенко, это позволит нарастить экономику региона. "Это будет завод, который даст продукцию, на которую, директор говорит, есть спрос на рынке", - добавил Президент.

"И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны - мы сами построим этот завод", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Лукашенко обещает упростить продажу населению пустующих земельных участков Один из работников предприятия поинтересовался, можно ли рассчитывать, что после ввода АЭС в эксплуатацию появится госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы со временем была возможность построить там загородное жилье.