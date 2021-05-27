Лукашенко встретился с Шейманом - обсудили состояние дел в УД, сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Виктор Шейман доложил о состоянии дел в организациях и предприятиях Управления делами Президента. По итогам первого квартала текущего года сработали хорошо: в плюс вышли сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль, лесопереработка. Было отмечено, что позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Например, санаторий "Юность" вышел на показатели доковидного периода. И в целом санатории системы Управления делами показывают неплохие результаты.

Одновременно были рассмотрены перспективы дальнейшей работы, новые направления.

На встрече также обсуждалось сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. С учетом складывающейся обстановки и усиления давления на Беларусь поставлена задача активного выхода на новые направления работы в африканском, латиноамериканском и азиатском регионах.-0-

Александр Лукашенко и Виктор Шейман