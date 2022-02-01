Лукашенко встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает БЕЛТА.
Делегация этого российского города во главе с губернатором находится в Беларуси с рабочим визитом. Представители Санкт-Петербурга проведут переговоры с руководством правительства и мэрии Минска, посетят промышленные предприятия и культурно-исторические объекты. В частности, в Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны откроется экспозиция "Символы блокадного Ленинграда".-0-