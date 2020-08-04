Лукашенко: выборы выборами, но первейшая задача - собрать хлеб

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил местным органам власти обратить особое внимание на уборочную кампанию. Соответствующую задачу глава государства озвучил сегодня на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками по областям и Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как я часто говорю, выборы выборами, 9-го вечером они закончатся, и 10-го нам придется заниматься той тяжелой, кому-то неинтересной рутиной. Но без нее жизни не бывает. Еще раз: внимание - крестьянам. Посмотрите, чтобы мы не расслабились, особенно в эту неделю. Погода стоит горячая, надо воспользоваться и убрать основную массу зерновых колосовых. Первейшая задача - собрать хлеб. Он хороший, его потерять нельзя", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что вся инфраструктура в регионах - от связи до транспорта - должна функционировать без перебоев, особенно в период проведения выборной кампании. "Надо сделать так, чтобы все инфраструктурные организации работали как часы. Это хорошая проверка, это как у военных на учениях", - отметил он.

"Наши люди всегда активно участвуют в выборах. Нужно их попросить, чтобы они, несмотря на летний период (у каждого есть свои заботы), нашли в течение недели возможность прийти и проголосовать. У нас люди сознательные и отзовутся на нашу просьбу поучаствовать в этих выборах", - добавил глава государства.-0-

Фото Николая Петрова