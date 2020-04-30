Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью главы Мальтийского ордена

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Великому командору Мальтийского ордена (Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты) Руй Гонсалу ду Валле Пейшоту де Виллашу Боашу в связи со смертью Князя и Великого магистра Ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли данное известие. "В связи с этой тяжелой утратой от имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, всем членам Ордена, а также родным и близким умершего", - говорится в соболезновании.-0-