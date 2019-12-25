Лукашенко выразил соболезнования Президенту Буркина-Фасо в связи с жертвами террористической атаки

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Буркина-Фасо Року Марку Кристиану Каборе в связи с многочисленными жертвами в результате террористического нападения на город Арбинда в провинции Сум. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси решительно осуждают бесчеловечные действия экстремистов.

Александр Лукашенко также передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал быстрого выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, армия Буркина-Фасо отразила атаку террористов на севере страны, ликвидировав 80 боевиков. В ходе боевых столкновений погибли 35 мирных жителей и семь сотрудников силовых ведомств. По данным агентства, утром группа террористов атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум. Армия и полиция открыли ответный огонь, успешно отразив нападение.-0-