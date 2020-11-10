10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Дриневского. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

"Примите мои соболезнования в связи со смертью известного дирижера, художественного руководителя уникального коллектива - Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича, народного артиста Беларуси Михаила Павловича Дриневского, - говорится в соболезновании. - Ярким талантом и многолетним трудом он заслужил настоящее уважение коллег и признание публики. Своими знаниями и мастерством щедро делился с молодежью, воспитал не одно поколение талантливых музыкантов".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Михаил Дриневский достиг профессиональных высот и внес большой вклад в развитие национальной культуры, его имя стало символом целой эпохи в отечественном хоровом искусстве. "Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отметил Президент.-0-

Умер народный артист Беларуси Михаил Дриневский