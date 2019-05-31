Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью корейских граждан в Венгрии

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину в связи с гибелью корейских граждан в результате крушения катера на реке Дунай в Венгрии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что известие об этой трагедии в Беларуси восприняли с чувством глубокой боли и печали.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки вам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.-0-