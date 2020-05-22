Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Пакистане

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета недалеко от аэропорта города Карачи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой скорбью восприняли это трагическое известие. От имени белорусского народа и себя лично Президент выразил искренние соболезнования пакистанскому народу, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.