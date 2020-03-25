Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Инны Макаровой

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Макаровой в связи с ее смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Инна Владимировна прожила долгую и насыщенную жизнь, оставив яркий след в истории советского кинематографа. Созданные ей образы покоряют зрителя искренностью и самобытностью", - говорится в соболезновании.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Инну Макарову высоко ценили за ее талант и преданность любимому делу.-0-

Умерла актриса Инна Макарова Инна Владимировна Макарова родилась в 1926 году. Снималась в фильмах "Девчата", "Молодая гвардия", "Высота", "Женщины", "Женитьба Бальзаминова".