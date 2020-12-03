Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи со смертью бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ушел из жизни известный государственный деятель, опытный политик, ветеран Второй мировой войны, человек с активной жизненной позицией, который находился у истоков современной системы международной безопасности и внес значительный вклад в укрепление нашего общего европейского дома", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что Валери Жискар д'Эстен заслужил признание далеко за пределами своей страны и навсегда останется в памяти как один из наиболее авторитетных представителей современности.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Эммануэлю Макрону, родным и близким умершего, а также всему французскому народу.-0-