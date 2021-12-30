Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Михаила Козинца

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Козинца в связи со смертью известного дирижера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Свою судьбу он связал с сохранением и развитием лучших традиций национального музыкального искусства, сделал огромный вклад в обогащение белорусских духовных ценностей", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что творческая деятельность Михаила Козинца стала примером для молодых артистов и настоящей гордостью Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.Жиновича.

"Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-