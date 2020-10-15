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15 октября 2020, 19:00

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Валерия Иванова

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Валерия Иванова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

"Примите мои соболезнования в связи со смертью искреннего и обаятельного человека, выдающегося композитора, народного артиста Беларуси Валерия Кирилловича Иванова. Он внес неоценимый вклад в историю развития национальной композиторской школы и наполнил духовную сокровищницу Беларуси, посвятил себя самоотверженному служению культуре", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря огромному таланту и щедрой душе Валерий Иванов завоевал народную любовь и уважение коллег. "Его уход из жизни - невосполнимая утрата для белорусского современного музыкального искусства. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.-0-

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