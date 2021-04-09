Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования вам, членам вашей семьи и всем гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в связи со смертью Его Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского, - отметил глава белорусского государства. - Значимый государственный деятель, основатель многочисленных общественных инициатив, принц Филипп внес весомый вклад в укрепление Соединенного Королевства. Будучи активным до последнего дня, он посвятил жизнь достойным делам и служению людям, а также оказал безграничную поддержку своей стране".

Как подчеркнул Президент Беларуси, особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. "Принц Филипп проявил исключительные мужество и отвагу в годы Второй мировой войны. Восхваляем подвиг Его Королевского Высочества во время борьбы против фашизма", - говорится в соболезновании.

"Разделяю ваше горе и надеюсь, что народ Соединенного Королевства сумеет мужественно перенести эту невосполнимую утрату", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-