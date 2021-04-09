Умер супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет, сообщает ВВС.

О смерти принца Филиппа объявил Букингемский дворец. "С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

Здоровье принца Филиппа в последние годы ухудшалось. Он редко появлялся на публике, проводя большую часть своего времени в поместье королевы в Норфолке.

Принц Филипп женился на Елизавете II в 1947 году, за пять лет до того как она стала королевой. У них родились четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.-0-