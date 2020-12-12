Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта в связи со смертью актера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле. Благодаря исключительному таланту он покорил сердца миллионов зрителей и добился настоящего успеха", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что многогранное дарование и огромная работоспособность артиста снискали глубокое уважение профессионалов и всенародную любовь. "Работы мастера - это целая эпоха в развитии современного театра и кино. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - подчеркнул Президент.-0-