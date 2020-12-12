12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 86-м году жизни умер народный артист России Валентин Гафт, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от жены актера Ольги Остроумовой.

По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957-м окончил школу-студию МХАТ. В том же году дебютировал на сцене в Театре имени Моссовета. Три года спустя перешел в Театр на Малой Бронной. С 1969 года играл в "Современнике", работал в Театре сатиры и "Ленкоме". В 2001 году в "Современнике" выступил одним из режиссеров спектакля "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия".

За свою жизнь Гафт снялся в более чем 200 фильмах. Среди наиболее известных работ - картины "Здравствуйте, я ваша тетя!", "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи", "Мастер и Маргарита", "12". По предварительной информации, Валентина Гафта похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря.-0-