Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Франции, Президенту этой страны Эммануэлю Макрону, родным и близким Жака Ширака в связи со смертью французского политика. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С глубокой печалью узнал о смерти Жака Ширака - бывшего Президента Французской Республики, выдающегося государственного деятеля, который более четырех десятилетий активно участвовал в формировании политики Пятой республики", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко отметил, что Жак Ширак благодаря своему профессиональному кругозору и жизненному опыту, в том числе в делах внешних отношений и безопасности, заслужил признание и уважение далеко за пределами страны и занял почетное место в пантеоне выдающихся представителей современности.-0-