Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Франции, Президенту этой страны Эммануэлю Макрону, родным и близким Жака Ширака в связи со смертью французского политика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Скончался бывший президент Франции Жак Ширак С 1995 года по 2007 год Жак Ширак являлся президентом Франции, дважды он занимал кресло премьер-министра страны и трижды был мэром Парижа.

"С глубокой печалью узнал о смерти Жака Ширака - бывшего Президента Французской Республики, выдающегося государственного деятеля, который более четырех десятилетий активно участвовал в формировании политики Пятой республики", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Жак Ширак благодаря своему профессиональному кругозору и жизненному опыту, в том числе в делах внешних отношений и безопасности, заслужил признание и уважение далеко за пределами страны и занял почетное место в пантеоне выдающихся представителей современности.-0-