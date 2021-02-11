Лукашенко высказался о перспективах роста зарплат в Беларуси

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах роста зарплат в стране, включая доходы работников бюджетной сферы. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отстают по зарплате сельское хозяйство, сфера социальных и жилищно-коммунальных услуг, отдельные категории бюджетников еще небогаты. Государство видит эти проблемы и работает над их решением. Думаю, это правильно - повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям социальных профессий. За предстоящее пятилетие их доходы существенно подтянутся, - заявил Александр Лукашенко. - Так, зарплату педагогических работников доведем до средней по стране. Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты. Медсестры, соцработники, занятые в сфере культуры будут иметь доход в следующей пятилетке не ниже среднего в бюджетном секторе".

Глава государства констатировал важность создания новых производств и рабочих мест, вложений в развитие различных отраслей. "Да, какой-то период времени надо потерпеть, и потом мы получим эффект, как сейчас получаем от сельского хозяйства и деревообработки", - отметил он.

По его словам, в целом правительству ставится задача наряду с развитием производств работать и над повышением зарплат работников. При этом Александр Лукашенко отметил, что государство помогло зарабатывать в среднем примерно $500, но дальше должны приложить усилия и сами люди. "Мы зарплату эту помогли людям заработать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на результаты проведенных перед ВНС масштабных социсследований. В случае ухудшения экономической ситуации более 60% респондентов намерены самостоятельно искать другой путь улучшения жизни. "Они будут рассчитывать сами на себя и стараться выйти из этого положения сами. Это хорошая тенденция, так и должно быть. Государство не должно всех нести на плечах. Образно говоря, государство должно нести только тех, кто не ходит, кто попал в трудную ситуацию. Остальные должны шевелиться сами, зарабатывать на себя и свою семью. Но минимум мы должны им помочь сделать, создать условия, чтобы они могли заработать. И в следующей пятилетке мы должны эту проблему решить", - заявил глава государства.

Президент отметил, что по итогам социологических исследований получил и ряд сведений негативного характера. В их числе было замечание пенсионера по поводу снижения зарплат учителей. Александр Лукашенко отметил, что в оплату труда вносились изменения для уменьшения количества показателей и упрощения расчетов, но они не должны были привести к уменьшению зарплат. "Роман Александрович (Головченко. - Прим. БЕЛТА), разберитесь по этому вопросу с Министерством образования. Если они поступили не так, как обещали, то и министру, и всему Министерству образования не место в этих должностях. Все должны пойти в школу за эту зарплату, если это так", - заявил глава государства.-0-

Александр Лукашенко