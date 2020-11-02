Лукашенко высказался о приглашении Папы Римского в Беларусь

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси высказался о приглашении Папе Римскому посетить с визитом Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очень много разговоров по поводу визита Папы Римского: приглашение и так далее. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, и общество должно это услышать. Папа Римский - руководитель государства и церкви, поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от главы государства и Православной церкви, с которой у католиков есть масса проблем", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства заявил, что он не хочет "очутиться между молотом и наковальней и создать какие-то неудобства". По его словам, он обсуждал этот вопрос с Папой Римским, и глава Католической церкви отнесся к нему с пониманием.