Лукашенко высказался о приглашении Папы Римского в Беларусь

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси высказался о приглашении Папе Римскому посетить с визитом Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень много разговоров по поводу визита Папы Римского: приглашение и так далее. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, и общество должно это услышать. Папа Римский - руководитель государства и церкви, поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от главы государства и Православной церкви, с которой у католиков есть масса проблем", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что он не хочет "очутиться между молотом и наковальней и создать какие-то неудобства". По его словам, он обсуждал этот вопрос с Папой Римским, и глава Католической церкви отнесся к нему с пониманием.

"Поэтому всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет Папа Римский, тут соберется толпа со всей Европы… Естественно, приедут католики со всей Европы, и сто, и двести тысяч, - это факт. Но подставлять Папу Римского под эти проблемы, где государство приглашает, а Православная церковь, главная наша конфессия, и наш Патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем, - подчеркнул Президент. - Я не против, чтобы и Папа Римский, не говоря уже о нашем Патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это. Это не должно нанести непоправимый раскол. Поэтому не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту. Это неприемлемо".-0-