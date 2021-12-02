Лукашенко высказался о приватизации госпредприятий Беларуси на примере МАЗа и КАМАЗа

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву высказался о гипотетической возможности приватизации ключевых белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА.

"Если я вижу, что они исчезнут, то я буду категорически против подобной приватизации", - обозначил свою позицию глава государства.

Президент пояснил свои подходы на примере работы белорусского МАЗа и российского КАМАЗа. "Я ведь не был против того, чтобы было объединение этих предприятий. Но я был категорически против, чтобы наш МАЗ, который делает хорошие машины, качественные, стал вспомогательным цехом КАМАЗа. Вот я против чего был", - сказал Александр Лукашенко.

Он рассказал, что предлагал на первом этапе не затрагивать вопросы собственности, а создать совместное предприятие. "Вопрос в модернизации, совершенствовании производства и рынке сбыта. Создадим СП, отработаем рынки сбыта, посмотрим на модернизацию. Россия богаче, прокредитует где-то МАЗ, чтобы мы усовершенствовались и по каким-то направлениям подтянулись, - отметил Президент. - Где-то вы будете подтягиваться до МАЗа по отдельным узлам, агрегатам, а где-то мы будем подтягиваться до КАМАЗа. А модернизироваться надо. И у вас, что нас привлекает, кредитных возможностей больше. Поддержать это объединение, совместное предприятие. Мы, отработав 3-5 лет, увидим, как мы будем. Главное - это рынки, чтобы не было препятствий для МАЗа на российском рынке, для КАМАЗа - на белорусском рынке. И за пределами нашего белорусско-российского объединения - во Вьетнаме, в Китае и так далее - будем с единых позиций".

Только после этого Александр Лукашенко предлагал перейти уже непосредственно к вопросам собственности. "Если увидим, что это дало эффект, тогда будем резать собственность, делить и приватизировать. Ну что тут неразумного? Знаете, и тогда Дмитрий Медведев и Путин с этим согласились, но не согласились ваши руководители ниже. Нет, вот приватизировать 30%, 20%, ну и пошло, и поехало, как это бывает у нас. Стоп, у нас так не принято", - сказал глава государства.-0-