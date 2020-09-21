Лукашенко высказался о высшем образовании, утечке умов за границу и патриотизме в медицине

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусских вузах надо обратить внимание на воспитательный процесс. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая назначение ректоров в Академию управления при Президенте и медицинские вузы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет работать за границу", - заметил Александр Лукашенко.

В то же время, обратил он внимание, последние несколько лет наблюдается обратный процесс: в Беларусь возвращаются люди, которые когда-то уехали жить и работать в другие страны. "В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. А Академия управления - там вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди. Я специально попросил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз. Нам очень не хватает патриотизма в наших людях", - считает Президент.

Ректором Академии управления при Президенте назначен Вячеслав Данилович До настоящего времени Вячеслав Данилович возглавлял Институт истории Национальной академии наук.

Глава государства отметил, что это актуально и для медицинских вузов, ведь они "зациклены на своем конкретном деле". "И это правильно. Я также был сторонником, чтобы, грубо говоря, историю КПСС четыре года подряд не изучали и не сдавали экзамены. Но если мы уж первый-второй семестр проходим историю или на втором курсе еще изучаем историю Беларуси, этот курс надо преподавать как следует", - подчеркнул он.

Новые ректоры появятся в трех медицинских вузах На должность ректора Белорусского государственного медицинского университета согласован Сергей Рубникович, который до настоящего времени работал заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Александр Лукашенко рассказал, что на днях, как ему доложили, в одной из поликлиник врач отказался лечить трехлетнего ребенка военного. Президент возмутился этой ситуацией и поручил разобраться в ней. "В годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил внимательно посмотреть на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что его главная задача - спасти жизнь любого человека", - подчеркнул он.

Глава государства также упомянул о еще одном недавнем случае, когда в Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД. По его словам, ситуация с лечением этого человека была обратная. "Мы же его перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим, потому что это человек", - сказал он.

Президент отметил, что врачи, как и учителя, - это основа общества, и его отношение к ним всегда было трепетным. "Я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь", - добавил Александр Лукашенко.-0-