Лукашенко высказался о высшем образовании, утечке умов за границу и патриотизме в медицине

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусских вузах надо обратить внимание на воспитательный процесс. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая назначение ректоров в Академию управления при Президенте и медицинские вузы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет работать за границу", - заметил Александр Лукашенко.

В то же время, обратил он внимание, последние несколько лет наблюдается обратный процесс: в Беларусь возвращаются люди, которые когда-то уехали жить и работать в другие страны. "В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. А Академия управления - там вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди. Я специально попросил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз. Нам очень не хватает патриотизма в наших людях", - считает Президент.

Ректором Академии управления при Президенте назначен Вячеслав ДаниловичРектором Академии управления при Президенте назначен Вячеслав Данилович
До настоящего времени Вячеслав Данилович возглавлял Институт истории Национальной академии наук.

Глава государства отметил, что это актуально и для медицинских вузов, ведь они "зациклены на своем конкретном деле". "И это правильно. Я также был сторонником, чтобы, грубо говоря, историю КПСС четыре года подряд не изучали и не сдавали экзамены. Но если мы уж первый-второй семестр проходим историю или на втором курсе еще изучаем историю Беларуси, этот курс надо преподавать как следует", - подчеркнул он.

Новые ректоры появятся в трех медицинских вузахНовые ректоры появятся в трех медицинских вузах
На должность ректора Белорусского государственного медицинского университета согласован Сергей Рубникович, который до настоящего времени работал заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Александр Лукашенко рассказал, что на днях, как ему доложили, в одной из поликлиник врач отказался лечить трехлетнего ребенка военного. Президент возмутился этой ситуацией и поручил разобраться в ней. "В годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил внимательно посмотреть на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что его главная задача - спасти жизнь любого человека", - подчеркнул он.

Глава государства также упомянул о еще одном недавнем случае, когда в Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД. По его словам, ситуация с лечением этого человека была обратная. "Мы же его перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим, потому что это человек", - сказал он.

Президент отметил, что врачи, как и учителя, - это основа общества, и его отношение к ним всегда было трепетным. "Я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь", - добавил Александр Лукашенко.-0-

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