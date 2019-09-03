Лукашенко высказался по проблематике обеспечения "свободы интернета"

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, высказался по проблематике обеспечения "свободы интернета", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в настоящее время отдельные страны мира озадачены этой проблемой. "Но что подразумевается под этим термином? Где граница между свободой общения или самовыражения и бесконтрольным или безнаказанным поведением в мировом цифровом пространстве?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что каждое государство отвечает самостоятельно на вопросы, как себя вести в цифровом пространстве, как регулировать интернет. "У Беларуси, как суверенной страны, есть собственное мнение на тему моральных, этических и правовых границ свободы интернета. Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Но пока еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет. Дело, время терпят", - сказал Президент.

"Но посмотрите на другие страны, как они разбираются с интернетом. Это тоже еще одна проблема прав человека", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Что касается интернета, то в Беларуси все соответствующие подходы изложены в принятой недавно национальной Концепции информационной безопасности. "Но и в этой теме без выработки общих правил, признаваемых всеми участниками международного сообщества, мы никогда не сможем достигнуть желаемых результатов по защите наших граждан", - уверен глава государства.-0-