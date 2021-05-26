26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за увеличение срока полномочий депутатов в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает БЕЛТА.

Главе государства был задан вопрос, как он относится к возможной конституционной новации, которая сейчас обсуждается, - о введении единого дня голосования при выборах депутатов всех уровней и будет ли это способствовать развитию в стране института представительной демократии.

"Вопрос даже не в развитии демократии. Избрали парламент - развивайтесь. Я самое заинтересованное лицо. Самое главное - потому что я не вечный. Я должен сейчас после себя что-то оставить такое, что останется на века. Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, вас в том числе. Поэтому дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите", - заявил глава государства.

"Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали 5 лет, не 4 года. И чтобы была разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года. Не каждый год, а в два года. Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования", - добавил Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне парламентарии приняли обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей 8-го созыва.-0-