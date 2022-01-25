25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за развитие в обществе белорусского языка, чтобы люди его хорошо знали, так как именно этот язык отличает белорусскую нацию от других. Об этом он заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, благодаря этим нашим безумцам бчб-шным мы, отметая все, как говорят, выплеснули и ребенка. "Беларуская мова, родная беларуская мова", - сказал Президент. - Вы должны понимать, что-то, что нас отличает от других - это есть белорусский язык. Нам не надо от этого уходить. Нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал. Пусть, так сложилось, что это наш русский язык. Но русский язык нас не отличает от других. Допустим, от русских. А "беларуская мова" отличает от других", - заявил глава государства.

"Русский язык - мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Так сложилось. Но уж следом и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти "родная беларуская мова".

"Нельзя забывать свой язык. Если мы не будем знать белорусского языка, - мы не белорусы. И русский язык, и "беларуская мова" - это наше. Но "беларускую мову", мы ее не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке. И нет здесь ничего антироссийского и так далее", - заявил Александр Лукашенко.

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