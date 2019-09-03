3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой формирования "пояса цифрового добрососедства". Соответствующие заявления он сделал сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со странами-соседями в рамках инициативы о "поясе добрососедства", которая оправдала себя в полной мере. Возможно, пришло время взять эту модель за образец для формирования новой инициативы - "пояса цифрового добрососедства", - предложил глава государства.

По его словам, сделать это можно путем заключения межгосударственных и иных соглашений об обеспечении информационной безопасности. "С нашей точки зрения, ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в систему эффективного обеспечения международной информационной безопасности должно быть включено как можно больше государств. "И я был бы рад, если сегодня из Минска мы запустили бы "волну цифровой безопасности", призванную укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и иным угрозам в киберпространстве", - отметил Президент.-0-