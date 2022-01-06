Лукашенко выступил за адекватную оценку исторических периодов, включая времена ВКЛ и Речи Посполитой

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за адекватную оценку исторических периодов на белорусских землях, включая времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великое ккяжество Литовское, Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку", - отметил Президент.

"Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? - задал риторический вопрос глава государства. - Родной язык, культура, вера под запретом. Нельзя было даже быть человеком. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и более того - сохранил свою самобытность".

"А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык - наш, на нем же написана и Конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% - наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности", - подчеркнул белорусский лидер.

"Кроме того, когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство. Как есть. Это вопрос нашего национального достоинства - защитить славную многовековую летопись белорусского народа. Мы понимаем, что нам есть чем гордиться, - заявил Президент. - Чего только стоит история Полоцкого и Туровского княжеств, которая как-то потерялась на фоне историографического, научного и культурного интереса к другим древним эпохам".

Наряду с этим Президент призвал не забывать и о достижениях советского периода: "Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему".

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