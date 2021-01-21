Лукашенко выступил за введение в Беларуси самых жестких мер за неуплату налогов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за введение самых жестких мер за неуплату налогов. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", - отметил Президент.

В развитие темы Александр Лукашенко высказался и о зарплатах в конвертах. Он подчеркнул, что за подобные нарушения также должна быть серьезнейшая ответственность.

"Примите это к исполнению немедленно", - потребовал глава государства.-0-