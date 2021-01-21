От инвестпрограммы до вопросов агроэкотуризма - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие приглашен широкий круг участников, включая ключевых представителей властной вертикали, отвечающих за социально-экономические аспекты развития страны. "На обсуждение вынесены разноплановые документы, затрагивающие различные сферы жизни общества. Это четыре указа и закон, - сказал Президент. - Прежде чем подписывать эти документы, я хотел бы познакомиться с вашими впечатлениями и еще раз услышать ваши заключения по тем или иным вопросам. Если я выношу подобные документы на рассмотрение такого круга, значит, мне нужна дополнительная информация".

По словам главы государства, документы касаются формирования инвестиционной программы на текущий год и реализации отдельных наиболее значимых проектов. "Кроме того, рассмотрим вопросы совершенствования деятельности хозяйственных обществ, развития сфер электроэнергетики, агроэкотуризма. Эти темы объединяет одно - актуальность для нашего государства, - отметил Александр Лукашенко. - То есть дальше нельзя - нужно принимать решение. Ибо мы затормозим развитие, как минимум, на конкретном участке экономики. Торможение на отдельном участке - это торможение в целом. Этого быть не должно. Но и ошибки быть не должно".

"Мои подходы по большинству вопросов известны. При обсуждении предлагаемых тем во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость", - обратил внимание белорусский лидер.

О Госинвестпрограмме и коммерческих проектах

Александр Лукашенко обратил внимание, что не должно быть и перекосов, особенно в нынешних условиях продолжающейся пандемии COVID-19, непростой обстановки в мире. Возможно, строительство тех или иных объектов, которые не дадут быстрой финансовой отдачи, можно было бы перенести на последующие годы.

Глава государства отметил, что в проекте Государственной инвестиционной программы предусмотрено строительство примерно 130 объектов на сумму более Br600 млн."Это не деньги для государства. Но тем не менее и здесь должна быть экономия. Потому что это пример другим. Если мы наверху не умеем экономить и вычленить наиболее важное и необходимое для развития, тогда и губернаторы, и председатели исполкомов будут следовать таким же принципам", - сказал Президент.

"Меня интересует, насколько выверен и оптимален этот перечень, который мы вносим в государственную программу. Нет ли в нем излишеств? Обосновано ли финансирование каждого объекта?" - обозначил вопросы Александр Лукашенко.

По коммерческим проектам, рассмотрение которых выносится на уровень главы государства, он поставил аналогичные вопросы.

"Свободных, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации - это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить", - предупредил белорусский лидер.

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