Лукашенко выступит с докладом на VI Всебелорусском народном собрании

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступит с докладом во время шестого Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в Минске 11-12 февраля под девизом "Единство. Развитие. Независимость". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Доклад Президента традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте шестого Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 11:00.

Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля.

Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.-0-