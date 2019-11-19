Лукашенко: выступление белорусских конькобежцев на этапе Кубка мира в Минске отвратительное

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал выступление белорусских спортсменов на прошедшем в Минске этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом он заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Никуда не годно выступление наших конькобежцев, насколько я смог отследить (мне еще анализ не представили). Но выступление, скажу прямо, отвратительное", - сказал глава государства.
Он заметил, что на соревнованиях в Минске собрались не все сильнейшие, а белорусская команда выступала сильнейшим составом.-0-