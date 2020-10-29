Лукашенко: за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости адекватно реагировать на возможные внешние угрозы. Об этом он сказал сегодня, назначая новых помощников по Брестской и Гродненской областям, а также по городу Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте откровенно: в Гродно вывешивали польские флаги. Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей - и католической, и православной. Поэтому это тоже зона вашей ответственности, - сказал глава государства. - И вообще вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили".

Александр Лукашенко в связи с этим упомянул о своем недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео. "У нас (Валерий Павлович знает) с ним очень добрые отношения. Все, что пишут в Telegram-каналах, - это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), - ну, мы будем отвечать", - заявил Президент.

"Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет. Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях", - рассказал Александр Лукашенко.

Именно наличием важных участков работы на соответствующих направлениях глава государства объяснил назначение Валерия Вакульчика и Юрия Караева на должности помощников по Брестской и Гродненской областям. "Поэтому у меня других более надежных нет. Я рассматривал другие участки работы. Но все-таки думаю, что это важнейшие. Там есть над чем работать, - сказал белорусский лидер. - Особенно, Валерий Павлович, западное направление. Будучи сотрудником и председателем КГБ, всегда этому внимание уделяли. И тем не менее видите, как получилось. Поэтому все эти знания надо Юрию Хаджимуратовичу передать".

"Поэтому нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать", - резюмировал белорусский лидер.-0-