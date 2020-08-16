Лукашенко: загубите первого Президента - это будет начало конца, всегда будете стоять на коленях

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на митинге в Минске разъяснил, почему сейчас так много зависит от взвешенной позиции народа и большинства, которое поддержало действующую власть, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они (протестующие. - Прим. БЕЛТА) кричат мне: "Уходи!" Не вопрос! Слушайте, родные мои. Я здесь стою не потому, что крепко уцепился за власть. Четверть века я отдал, всю свою молодость и самые лучшие годы - служению вам и нашей Родине. Не вопрос! Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить... Не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это! Они рвутся к власти", - сказал глава государства.

"Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Зачем повторять?! Я вам напоминаю! Нельзя это повторить! Остановитесь, не убивайте свое будущее, будущее своих детей собственными руками!" - призвал Президент.

"Мы - лакомый кусок для них (противников спокойного белорусского государства. - Прим. БЕЛТА), но кусок небольшой. Скушают и не подавятся. Думайте! Настало время, вам решать. Я хотел бы спросить у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками "людзьмi звацца"! И помните: загубите первого Президента - это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", - подчеркнул белорусский лидер под бурные одобрительные овации митингующих.-0-