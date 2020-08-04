Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут приняты принципиальные решения по защите рынка

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшее время будут приняты принципиальные решения по защите рынка. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что необходимо защищать свой рынок. "Коронавирус ясно показал настоящую цену торговым правилам и обязательствам. Все на них наплевали, вплоть до открытых конфронтаций защищают своих производителей. Не пускают в госзакупки и на бюджетные стройки. То есть сегодня все страны этим процессом жестко управляют. Мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время", - заявил он.

"Но никакая защита не поможет некачественным товарам. Обращаюсь ко всем руководителям и специалистам: вопросы качества нашей продукции, ее соответствия международным стандартам являются приоритетом", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-