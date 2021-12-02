Лукашенко заявил о подготовке учений с Россией на белорусско-украинской границе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия проведут военные учения на белорусско-украинской границе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Украина сейчас проводит на белорусской границе военные учения, к ним привлечено 10 тыс. военнослужащих. Они отрабатывают в том числе варианты ведения войны в лесисто-болотистой местности.

"Сегодня у нас в Беларуси возник южный фланг - его надо закрывать. Не мы инициаторы, - отметил Александр Лукашенко. - Должны реагировать? Должны. И я предложил Президенту (России. - Прим. БЕЛТА): давайте проведем".

По словам главы государства, белорусско-российские учения будут проведены в два этапа. Первый начнется в "ближайшие пару месяцев". "Пока мы еще верстаем планы, но первый этап точно зимой проведем. К этому все готово, - заявил Президент. - Поэтому пускай там не парятся, не переживают. Мы такие учения проведем. И будем усиливать этот фланг".-0-

Во время интервью

Лукашенко о единой валюте с Россией: это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли