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21 июля 2021, 21:37

Лукашенко заявил об отсутствии достоверных фактов о том, что Беларусь поощряет нелегальную миграцию

Александр Лукашенко и Имад аль-Атраш
Александр Лукашенко и Имад аль-Атраш

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко заявил 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia об отсутствии достоверных фактов, свидетельствующих о том, что Беларусь поощряет нелегальную миграцию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать упреки в адрес Беларуси по поводу причастности к росту потоков нелегальных мигрантов, заявил: "Я бы сказал: факты на стол, что мы способствуем нелегальной миграции граждан третьих стран в Литву. Никто нам такие факты о том, что мы поощряем или способствуем этой миграции, на стол не положил".

Александр Лукашенко отметил, что попытки нелегально проникнуть через территорию Беларуси в Евросоюз происходят, но этому способствуют три ключевых фактора, которые и перечислил глава государства.

"Первое. Должны быть люди, которые хотят уехать из какой-то страны в другую страну. Таких людей предостаточно в мире, особенно на Ближнем Востоке и в Азии. Второй фактор: должны быть люди, проводники, которые возьмут этих людей и постараются доставить туда, куда они хотят", - пояснил белорусский лидер. По его словам, такими проводниками движет в первую очередь финансовый интерес, они получают от мигрантов деньги за свои услуги. "И такие люди в мире есть. Возможно, и в Беларуси. Их надо найти и по закону предъявить им претензии", - отметил Президент.

"И третий фактор: там, куда хотят проникнуть мигранты, должны быть заинтересованные люди, чтобы их на границе взять и доставить в страну назначения, - продолжил глава государства. - И это тоже финансовый интерес".

Александр Лукашенко сравнил группы, организующие нелегальную миграцию, с транснациональными мафиозными структурами, подобными тем, что занимаются торговлей наркотиками, оружием. "В связи с этим я бы литовцам, полякам, немцам, еще кому-то, Евросоюзу, который очень парится по этому поводу, посоветовал причины искать у себя, на своей территории, а потом уже упрекать нас", - подчеркнул Президент.

"Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - заявил белорусский лидер.

Президент обратил внимание на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.

"Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко считает, что с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - убежден Президент.

Глава государства отметил, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительного финансирования. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - обратил внимание белорусский лидер.-0-

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