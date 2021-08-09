Лукашенко - западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прежде чем вводить в отношении Беларуси санкционные меры, надо просто думать. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Им, не думающим головой, прежде чем вводить против нас какие-то меры, в том числе санкционные, надо просто думать. Не хватать то, что наши протестуны, беглые там из этих основных центров. Хватают это, мы это видим по тексту. Читаем их текст и потом то, что принимают в Евросоюзе и Америке - один в один с ошибками. И надо было бы журналистам отпечатать и дать. У меня есть таблица, я попросил - за что наказали БЕЛАЗ, за что наказали коллектив МАЗа и так далее. И там ну просто смешные и очень интересные обоснования и мотивация этих санкций. Безумно интересно. Они даже здесь не могут составить нормальную мотивацию - за что?" - сказал Президент.

Белорусский лидер поставил задачу - выдержать этот уровень. "Будет непросто. Особенно с учетом того, что нас пугают новыми санкциями. Кстати, после "печенек" этих американцы решили ввести какие-то санкции. На злобу могу предупредить, поскольку знаю - здесь есть представители СМИ. Вы не думайте, что вот этот шум, в том числе инфошум, это все в отношениях Беларуси с США, Беларуси с Евросоюзом, Польшей и так далее. Да нет, это шум там, наверху. Но есть уровни, на которых мы ведем с ними диалог, переговоры, и никогда он не прекращался. С поляками (с литовцами вообще сейчас никаких контактов, но мы это переживем), Евросоюзом, с американцами у нас есть животрепещущая тема, по которой мы всегда ответственно ведем переговоры, - отметил он. - Например, США. Они открыто говорили, что очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов - 5 или 6 случаев только в прошлом году. Это они ценили, как и весь мир. И Россия это ценит, и Китай. Но кому, извините меня, нужна какая-то грязная взрывчатка, которая идет в Европейский союз. Для американцев это вопрос вопросов. Мы за это их ценили, вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать, но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно красную черту, мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем. К чему это может привести? Пример - нелегальная миграция".

Александр Лукашенко подчеркнул, что мы никого не шантажируем. "Мы никому не угрожаем. Просто вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем. Ну уж извините, как можем и как умеем. Некоторые меня за это критикуют. Но у меня нет российских возможностей, китайских, тем более американских, и Европейского союза. У меня нет таких возможностей. Я бы отреагировал по-другому. Но я нахожусь в соответствующей системе координат, и моя Беларусь, и белорусский народ здесь. Поэтому в силу наших возможностей мы реагируем", - констатировал он.

"Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Тем более они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность? То, что на слуху: события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и латвийской границе. Это кому-то надо было в Литве? Нет. А ведь с чего началось? Дело не в санкциях, не только в санкциях и не столько - дело в том, что нам попытались запретить строить атомную электростанцию. Мы что-то делали не то? То, что в мире не делается? Да нет. Та же Литва, которая гвалтом кричала по поводу атомной станции, у себя планирует построить. Но для этого надо мобилизация и соответствующая помощь. Деньги надо одолжить у кого-то, а потом вернуть. Долг платежом красен. Вот с того все и началось, - подчеркнул белорусский лидер. - Но я же по-человечески предложил. Они закрыли Игналину, и у них 3,5 тыс. или 4 тыс. людей высококвалифицированных, подготовленных, советской школы, остались не у дел, без работы. Я их пригласил на нашу станцию. Приезжайте. Вот вам жилье, детские сады, школы, социальный пакет, которого в Литве не было никогда и уже не будет. Приезжайте, работайте. Будем производить электроэнергию. Ваш будет полный контроль. Больше всего будет ваших специалистов с Игналины там работать. Мы у вас будем учиться, будем производить электроэнергию и продавать по нормальным ценам в Прибалтику. Но это было невыгодно тем, кто готов был в Прибалтику поставлять из Западной Европы электроэнергию втридорога. И они наклонили Литву. Так причем же здесь я?"-0-