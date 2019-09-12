Лукашенко зарубежным послам: парламентские выборы в Беларуси будут соответствовать мировым стандартам

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы в Беларуси пройдут в соответствии с требованиями общепринятых мировых стандартов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране - предстоящими парламентскими выборами. И вы сможете лично убедиться, что электоральная кампания пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к дипломатам.

Глава государства заметил, что Запад всегда упрекал Беларусь в скучных электоральных кампаниях. Однако, по мнению Александра Лукашенко, даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело".

"Убежден, что, какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение наших достижений", - подчеркнул Президент.-0-