Лукашенко зажег рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег сегодня рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского в Храме-памятнике в честь Всех Святых, передает корреспондент БЕЛТА.
У церкви главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр столицы Анатолий Сивак.
Александр Лукашенко по прибытии к храму возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника. Президент ознакомился с убранством и росписью церкви и зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.
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