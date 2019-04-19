Лукашенко жестко высказался о коррупции в здравоохранении

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию жестко высказался о коррупции в здравоохранении, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что бытует у нашего народа: Президент пересажал неких врачей. Сажали и будем сажать за то, что творят", - сказал Александр Лукашенко.

"Это казнокрады, ворюги и взяточники, прежде всего руководители учреждений. Обычные хирурги, стоя у операционных столов, чудеса творят, а они за спиной взятки берут и на 30-50% завозят сюда лекарства и оборудование медицинское дороже, чем по мировой цене. Вы хотите, чтобы это прощалось? - задал вопрос глава государства. - Не будет, потому что эти взятки, откаты от 30% до 50%, а иногда и в два раза, ложатся в цену этого оборудования и лекарств, которые продаем".

Александр Лукашенко привел пример одного такого случая. "Зашли в гараж, а там - склад валюты, в Национальном банке такого не увидишь. И он рассказывает, что ему подарили, кто - из России, кто-то - из Америки, привезли ему чемоданами валюту и подарили. И он спрятал их в гараже - двойную стенку сделал", - рассказал глава государства.

"Этого быть не должно. Не надо на меня за это обижаться. Прощения не будет никому, - сказал Президент. - Как можно простить, когда ты бедноту обдираешь?"

Глава государства подчеркнул, что нельзя воровать у людей, красть у государства. "Как меня мама учила: "не бяры чужога", - добавил он.-0-