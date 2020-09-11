Лукашенко: жизнь не ролик из интернета, назад не отмотаешь

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние несколько недель все ясно увидели, что в среде молодежи есть те, кто пребывает в невежестве по поводу недавнего прошлого. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с учеными в Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости", - сказал Президент.

"Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что достаточно посмотреть на страны, которые прошли через горнило цветных революций и остались в состоянии тлеющих конфликтов или, что еще страшнее, гражданской войны. "Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно", - заметил Александр Лукашенко.-0-